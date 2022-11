Palatul Braunstein, luminat in roz. Ziua globala de eliminare a cancerului de col uterin

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi va marca 17 noiembrie, Ziua globala de eliminare a cancerului de col uterin, prin iluminarea Palatului Braunstein in turcoaz, culoarea simbol de lupta impotriva acestei afectiuni.Palatul Braunstein va fi iluminat in turcoaz, in ziua de 17 noiembrie 2022, incepand cu ora 18.00, intr-un demers de constientizare asupra cancerului de col uterin. "Palatul Braunstein este una dintre cladirile simbol ale Iasului, monument istoric si arhitectual construit ... citeste toata stirea