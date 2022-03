Palatul de Justitie intra in era digitalizarii: dosare electronice, videoconferinte, programari online

Reforma digitala in justitia ieseana a fost impulsionata de pandemie. Pericolul de raspandire a virusului SARS-COV2, care a impus ca masura imediata distantarea sociala, a obligat instantele judecatoresti sa isi regandeasca si eficientizeze activitatea. Astfel, Palatul de Justitie si Judecatoria, doua dintre cele mai aglomerate cladiri din oras in timpul orelor de lucru, au devenit intr-un timp relativ scurt unele dintre institutiile bugetare cel mai bine organizate. Si asta in primul rand ... citeste toata stirea