Palmele aplicate de un barbat sotiei sale il vor costa pe acesta 10.000 de euro. Timpul scurs de la actul de violenta in familie l-a scapat de pedeapsa penala, dar prescriptia raspunderii penale nu inlatura raspunderea civila.Danut C. a fost trimis in judecata in 2019, pentru un incident petrecut cu aproape patru ani inainte. Cu o saptamana inaintea Craciunului 2015, Danut C. se afla acasa, impreuna cu sotia sa si cu fiica de 14 ani. Pe fondul geloziei fata de sotia sa, barbatul il chemase si ... citeste toata stirea