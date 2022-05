PANA IN PREZENT, IN JUR DE 150.000 DE PERSOANE S-AU AUTORECENZAT IN IASI

Pana in ziua de 28 aprilie 2022, la nivelul Iasului au fost inregistrate in jur de 150.000 de chestionare completate in etapa de autorecenzare din cadrul recensamantului populatiei si locuintelor. Conform autoritatilor iesene, 46% dintre chestionare au fost completate de iesenii care locuiesc in mediul urban si 54% de iesenii din mediul rural.Sambata, pe data de 30 aprilie, prefectul Bogdan Cojocaru a avut o intalnire la sediul Institututiei ... citeste toata stirea