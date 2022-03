Pancu nu mai este ambasadorul Superbet dupa ce l-a elogiat pe liderul cecen

Compania Superbet anunta incheierea oricarei colaborari cu fostul fotbalist Daniel Pancu incepand de sambata, dupa ce acesta a vorbit in termeni elogiosi intr-un interviu despre liderul cecen Ramdan Kadirov, aliat al lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina."In urma unor declaratii publice care contravin in totalitate valorilor brandului Superbet, conducerea companiei anunta incheierea oricarei colaborari cu Daniel Pancu, incepand de astazi, 5 martie a.c. Ne delimitam cu fermitate de orice ... citeste toata stirea