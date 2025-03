Panica intr-un tramvai din Iasi. Un barbat de 64 de ani a amenintat calatorii cu un briceag

Calatorii unui tramvai din Iasi au trait clipe de groaza duminica, 16 martie, in centrul orasului, dupa ce un barbat de 64 de ani a inceput sa-i ameninte cu un briceag. Incidentul a avut loc in Piata Unirii.Totul a inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani i-a cerut individului sa se indeparteze de ea. Enervat de aceasta solicitare, barbatul a scos un briceag si a inceput sa-l fluture in directia calatorilor. Fata a sunat imediat la 112 pentru ajutor.O patrula a Politiei Locale a intervenit ... citește toată știrea