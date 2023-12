Ca in fiecare an de 1 Decembrie, Primaria a organizat mai multe manifestari care vor marca Ziua Nationala a Romaniei. Astazi se implinesc 105 ani de la proclamarea la Alba Iulia, de catre cei 1228 de deputati si delegati ai Marii Adunari Nationale Romane reuniti in Sala Cazinoului, numita de atunci Sala Unirii, a unirii Transilvaniei cu Regatul Romaniei.In prima parte a zilei sunt programate ceremoniile oficiale, dupa un prim concert de muzica populara intitulat "Noi suntem romani", care ... citeste toata stirea