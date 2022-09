Paratul a recunoscut, dar reclamantul a pierdut, cu toata sustinerea Parchetului

* fiul, un pic cam drogat, a facut scandal si a spart doua geamuri de la apartamentul tatalui * l-a amenintat, apoi cu o bata, dar n-a trecut la punerea in practica * pagubitul a inlocuit geamurile si nu mai are nici o proba pentru a invoca infractiunea de distrugereDesi e foarte clar ca a fost victima unei agresiuni si ca a suferit pagube materiale destul de insemnate, un iesean a ramas cu buzele umflate, in urma unor naivitati de prescolar. In noaptea de 31 august a.c., Aurel R. a avut o ... citeste toata stirea