Paratul nu recunoaste ca si-a lovit sora cu scandura, ci i-a dat doar "un cap in gura"

* judecatorii au decis ca distanta de 20 metri este suficienta pentru protectia victimei, urmand ca neintelegerile legate de mostenire sa fie rezolvate prin mijloace specifice * agresorul n-a fost evacuat, dar nici nu are voie sa se apropie, vreme de trei luni, de sora saFelicia si Benone C. sunt frate si sora, locuiesc in case alaturate si au curte comuna. Stau de cand se stiu in satul Vulturi, comuna Popricani si, pana anul trecut, a fost armonie in familia lor. Certurile au inceput in ... citeste toata stirea