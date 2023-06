Cel mai mare spatiu de joaca din tara destinat persoanelor cu dizabilitati a fost inaugurat de Ziua Copilului in Parcul Expozitiei. Acesta se afla vis a vis de Stadionul "Emil Alexandrescu".Parcul de joaca pentru copiii cu dizabilitati si zona de relaxare pentru adultii cu dizabilitati, constituie o noutate in municipiul Iasi, si nu numai, pentru ca are o suprafata de 1.200 de metri patrati.Spatiile de joaca contin ansambluri de joaca cu tobogane precum si leagane, balansoare, cataratori, ... citeste toata stirea