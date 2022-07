Parcarile garii din Iasi, confiscate ilegal de un penal din ATOP. Cum a ajuns Benchea sa puna stapanire pe patrimoniul unei companii si pe domeniul public

Patrimoniul si implicit veniturile CFR sunt sabotate din interior, la Iasi, in favoarea unui penal din siajul sefilor companiei. Parcarile de la intrarea in Gara Mare din Iasi sunt ocupate abuziv de masinile bune de casat ale Serviciului Voluntar de Ambulanta, o entitate nerecunoscuta de sistemul medical, controlata si deservita de un singur om- penalul Marius Benchea. Harburile acestuia sunt intepenite de luni bune pe cateva locuri rezervate, dispuse chiar in fata garii, in timp ce clientii ... citeste toata stirea