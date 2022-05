Parcul Industrial de la Letcani ar putea atrage investitii de 100 de milioane de euro

In scurt timp, Parul Industrial de la Letcani va fi complet operational.Lucrarile, demarcate in septembrie 2021,presupun construirea unei cladiri administrative si a unui drumde acces. Autoritatile au transmis faptul ca se lucreazaintens la interiorul si exteriorul cladirii administrative,care are osuprafata de 570 metriatrati. In paralel, selucreazala infrastructura rutiera din parcul industrialValoarea proiectului este de opt milioane de lei."Sunt companii interesate ... citeste toata stirea