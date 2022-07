Parcul National Codrii Iasilor, o necesitate. Un oficial european despre taierile ilegale de padure din Barnova-Dobrovat:" Este un adevarat dezastru ceea ce se intampla in tara dumneavoastra din cauza acestor paduri taiate"

Europarlamentarul Thomas Waitz, din grupul Verzilor, a declarat sambata, 9 iulie, la Iasi, ca Romania a primit avertismente din partea UE si are la dispozitie trei luni pentru a rezolva problema defrisarilor ilegale, in caz contrar riscand sa primeasca sanctiuni dure de la nivel european.Thomas Waitz a venit la Iasi pentru a lua parte la o dezbatere privind "Viitorulpadurilor" dar si pentru a vizita Codrii Iasilor.Am calatorit in multe tari si am venit aici sa vad care este situatia, pentru ... citeste toata stirea