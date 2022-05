Parcurile de joaca pentru copii, supravegheate video. Unde au fost instalatae camerele

Primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru montarea de sisteme de supraveghere video non stop in vederea cresterii nivelului de siguranta a utilizatorilor si eliminarea vandalizarii dotarilor din 30 de spatii de joaca din municipiul Iasi.La licitatia organizata in acest sens au fost depuse doua oferte, iar procedura adjudecata de Vodafone Romania SA Bucuresti, care va executa lucrarile respective in baza unui contract in valoare de 1.223.432,21 lei, fara TVA, respectiv 1.455.884,33 ... citeste toata stirea