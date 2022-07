Parcurile eoliene anuntate in Iasi. Unde se fac si cate turbine vor avea

Mai multe proiecte eoliene propuse in judetul Iasi au ajuns in etape avansate de avizare. Principalele localitati unde investitorii si-au indreptat privirile sunt Dumesti, Romanesti, Erbiceni, Ruginoasa si Deleni. In total, parcurile vor avea peste 50 turbine eoliene.In proiecte sunt implicati actuali sau fosti parlamentari, de la PNL si, respectiv, PSD. In unele cazuri este cunoscut investitorul, dar in altele informatia este invaluita in mister: firme romanesti se ocupa de avizarea ... citeste toata stirea