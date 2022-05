Parcurile industriale de la Holboca si Pascani revin in actualitate

In ultima luna, Consiliul Judetean Iasi a demarat procedurile legale pentru a pune bazele a doua parcuri industriale noi, in comuna Holboca si in municipiul Pascani.Saptamana trecuta, s-a hotarat trecerea din domeniul public al municipiului Pascani in domeniul public al judetului Iasi a terenului pe care va fi construit noul parc industrial de la Pascani. Acesta va avea o suprafata de 579.500 metri patrati si va fi situat in extravilan, cu acces la drumul judetean DJ 208L Pascani - Bratesti - ... citeste toata stirea