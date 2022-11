Parintele Calistrat, desfiintat in 2003 de Patriarhie: "Pe timpul sederii la Manastirea Sihastria, a batut un cal pana l-a ucis"

In urma cu mai multi ani, Patriarhia a emis un comunicat prin care aducea o serie de lamuriri in privinta activitatii preotului Calistrat Chifan. "Pe timpul sederii la Manastirea Sihastria, a batut un cal pana l-a ucis", se arata in documentul din urma cu 19 ani. Preotul Calistrat, in prezent la Manastirea Vladiceni, a fost acuzat recent de doua femei ca le-a lovit in curtea institutiei de cult. Mai jos redam integral comunicatul oficial."Cunoscand tulburarile sufletesti prin care trec unii ... citeste toata stirea