Parintele Gherasim, victima pr. Calistrat, raspunde acuzatiilor de violenta: "nu am deranjat pe nimeni in manastire"

Pr. Gherasim a transmis o inregistrare audio pe adresa "Ziarul de Iasi" in care neaga acuzele care i-au fost aduse public, dupa ce am publicat marturia sa in care sustine ca a fost agresat fizic de trei ori de pr. Calistrat si ucenicii sai. Pr. Gherasim spune ca el nu a deranjat niciodata pe nimeni in vreo manastire in care a lucrat, ca nu a avut probleme nici cu furtul, nici cu alcoolul si nici nu enoriasii sau alti calugari. Totul pana la pr. Calistrat, pe care l-a acuzat ca l-a batut de doua ... citeste toata stirea