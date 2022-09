Parintii copiilor cu diabet de tip I cer ca senzorii pentru monitorizarea glicemiei si pompele de insulina sa fie gasite si in farmaciile comunitare

Un grup de parinti ai copiilor diagnosticati cu diabet de tip I strang semnaturi pentru o petitie inaintata catre Ministerul Sanatatii, prin care cer ca senzorii de monitorizare continua a glicemiei cat si pompele de insulina sa poata sa fie distribuite si in farmaciile cu circuit deschis.De asemenea, cer ca acestea sa fie decontate prin Programul National de Diabet Zaharat, in momentul de fata fiind decontate doar senzorii si pompele unui singur producator.Parintii spun ca momentan in ... citeste toata stirea