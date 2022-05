Parintii fetitei de 5 ani cu hepatita severa, despre cum a debutat boala: "Dintr-odata. A prezentat dureri abdominale"

Mama fetitei: Dintr-odata. A prezentat dureri abdominale, urina mai inchisa la culoare, a vomat o data acasa. Cand am ajuns la spital, in apropiere de orasul nostru, ni s-a spus ca are hepatita A, a zis ca o sa treaca repede, se trateaza, nu e nimic grav. Majoritatea copiilor o fac la varsta asta. Nu a raspuns la tratament, starea ei s-a mai agravat pe parcurs. De ieri am aflat ca are boala Wilson, nu stiam. A zis ca e ceva genetic, nu stim daca noi o avem, urmeaza sa ne testam. Este foarte ... citeste toata stirea