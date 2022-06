Parintii isi imunizeaza copiii cu vaccinurile clasice. Teama de vaccinuri antiCOVID nu-i molipsitoare

Medic iesean: "nu avem parinti care sa refuze vaccinari"Desi in privinta vaccinarii anti-COVID parintii au fost reticenti, numarul copiilor care s-au imunizat fiind foarte mic, pediatrii ieseni spun ca nu se observa acelasi lucru si referitor la vaccinurile care fac parte din Programul National de Vaccinare. Temerile si reticentele pe care parintii le au sunt legate de vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2, insa nu au afectat si modul in care se situeaza in legatura cu celelalte vaccinuri ... citeste toata stirea