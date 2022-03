Parlamentar in hanorac si adidasi, voluntar in Vama Siret. Filip din Iasi: "Aceste zile ne-au schimbat viata"

Filip Havarneanu (27 de ani) din Iasi este deputat in Parlamentul Romaniei si a hotarat ca de la inceputul razboiului din Ucraina sa fie voluntar in vama Siret, unde ajuta la primirea refugiatilor, la transportul si cazarea acestora. Printre voluntarii care stau zi si noapte in Vama Siret se numara si un tanar, despre care aproape nimeni nu stie ce e, de fapt. Imbracat in hanorac si adidasi, Filip Havarneanu, un absolvent de Litere si deputat USRPLUS de Iasi, face naveta intre Bucuresti, Iasi ... citeste toata stirea