Parlamentarii, chemati sa-si dea acordul pentru perchezitii in cazul deputatului Nelu Tataru

Plenul Camerei Deputatilor va dezbate si vota luni, in sedinta care incepe la ora 16,00, raportul Comisiei juridice de incuviintare a cererii de perchezitie informatica si domiciliara in cazul deputatului Nelu Tataru, acuzat de luare de mita.Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis ca raportul Comisiei juridice va fi dezbatut si votat in sedinta de luni. Votul va fi secret cu bile.Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, luni, raport de incuviintare a cererii de perchezitie ... citește toată știrea