In Parlamentul Romaniei, Partidul National Liberal a votat pentru eliminarea pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor. Votul nu reprezinta o diminuare sau o impozitare a acestor privilegii ci efectiv eliminarea completa a Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor care faciliteaza acordarea de pensii speciale.Votul dat este firesc, in conditiile Partidul National Liberal a sustinut in timp, prin initiative legislative proprii, eliminarea ... citeste toata stirea