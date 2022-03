Parlamentul European: Fondul pentru Reconstructia Ucrainei (P)

Invazia ordonata de Vladimir Putin in Ucraina a generat nu doar numeroase victime in randul militarilor si civililor, ci si un val fara precedent de pagube materiale. Consecintele economice si la nivelul infrastructurii din tara vecina se vor agrava pe masura ce atacul trupelor rusesti se intensifica.Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a solicitat Comisiei Europene constituirea unui Fond de Reconstructie pentru Ucraina, care sa fie alimentat in principal de activele rusesti inghetate prin ... citeste toata stirea