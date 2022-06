Participare consistenta la cea de-a V-a editie a conferintei internationale "Critical Infrastructure Protection Forum" (P)

In perioada 14 - 16 iunie 2022, deputatul Vasile Citea participa la cea de-a V-a editie a conferintei internationale "Critical Infrastructure Protection Forum" (CIP Forum V 2022), la initiativa IF Idea Factory Think Tank, care se desfasoara sub Inaltul Patronaj al presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica (ICI - Bucuresti) organizeaza High Performance Computing Day, dedicat utilizatorilor si potentialilor utilizatori din ... citeste toata stirea