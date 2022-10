Partida de rummy incheiata cu o condamnare si daune de 10.000 de euro. I-a dat cu tabla de joc in cap

De la o partida de rummy in parc, un iesean a ajuns in pragul inchisorii. El si-a lovit partenerul cu tabla de joc in cap, reusind sa-i provoace o fractura a craniului. Desi Codul Penal prevede pentru tentativa la omor o pedeapsa minim 5 ani de inchisoare in regim de detentie, magistratii Tribunalului i-au aplicat o condamnare cu suspendare. Ramane de vazut daca aceasta va fi confirmata si de Curtea de Apel.Ionel Grigoras si P.D. locuiesc in acelasi cartier, in Dancu. Se cunosc, fara a fi ... citeste toata stirea