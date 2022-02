Partidul lui Dragnea a strans 7.000 de semnaturi pentru alungarea lui Chirica

Partidul lui Liviu Dragnea, Alianta pentru Patrie (APP), care are filiala si in Iasi, sustine ca a reusit sa adune 7.000 de semnaturi pentru demiterea primarului Mihai Chirica, suspendat din functie dupa plasarea sa sub control judiciar.Intre Dragnea si Chirica este un conflict vechi de cel putin patru ani. La Sarbatorile Iasului din 2018, primarul municipiului a facut declaratii foarte dure pe care ulterior le-a prezentat drept "metaforice". A spus atunci ca la inmormantarea lui Dragnea va ... citeste toata stirea