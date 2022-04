Partidul Miscarea Populara, impartit in doua

Fostul lider al PMP, Cristian Diaconescu, a explicat cum s-a ajuns la tensiunile care l-au scos pe margine, echipa lui Eugen Tomac preluand controlul partidului."S-a dorit ca PMP sa fuzioneze cu PNL, in timp ce alti colegi din partid au vrut asocierea cu PSD. Si de aici a plecat totul. In momentul in care am aflat din presa ca in structurile de conducere ale PMP s-ar fi luat decizia fuziunii cu PNL, din momentul acela orice relatie cu cei care au lansat asa ceva s-a rupt", a relatat Cristian ... citeste toata stirea