Partidul National Liberal si Guvernul condus de premier liberal sustin educatia si stimuleaza performanta elevilor (P)

Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ionel Ciuca a aprobat in sedinta de ieri un proiect de hotarare care vizeaza majorarea sumelor acordate sub forma de stimulente financiare elevilor premiati la competitiile internationale organizate in tara sau la care participarea echipelor care reprezinta Romania este finantata de Ministerul Educatiei. Astfel, dupa indexarea semnificativa, in medie cu +70%, a premiilor acordate la etapele nationale ale olimpiadelor scolare, Ministerul Educatiei ... citeste toata stirea