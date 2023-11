Partidul Verde este pe cale de a-si pierde sediul din buricul targului. Proprietarul spatiului, Consiliul Judetean, a pus in vedere partidului sa elibereze sediul inca de acum doi ani. In replica, partidul incearca sa obtina prelungirea contractului de inchiriere in instanta, invocand faptul ca a continuat sa-si plateasca chiria.In septembrie 2021, Consiliul Judetean a pus la dispozitia Partidului Verde o camera de 47,5 mp in sediul Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor ... citeste toata stirea