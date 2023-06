In cursul zilei de luni, 12 iunie 2023, primarul Mihai Chirica a semnat autorizatia de construire pentru Sala Polivalenta "Regina Maria"!"Contam in continuare pe sprijinul Guvernului Romaniei pentru acest proiect, care va fi preluat si finantat de Compania Nationala de Investitii SA. Am primit garantii ca acest proiect va beneficia de sprijinul Guvernului, caruia ii multumesc si pe aceasta cale!Este o investitie mare, mai ales in conditiile in care nevoile tarii sunt numeroase, dar cred ca ... citeste toata stirea