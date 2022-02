Pasagera din Iasi care a declarat razboi companiei Tarom a mai castigat o batalie

Pana acum, compania de transport aerian are de platit cheltuieli de judecata duble fata de despagubirile cerute pentru intarzierea de 13 ore pe ruta Timisoara-Iasi-Bucuresti.Se da o lupta de uzura in instantele de judecata iesene intre compania Tarom SA si o pasagera, care a cerut in octombrie 2019 despagubiri pentru intarzierea unui zbor operat de Tarom. Dupa mai mult de doi ani de judecata, si dupa un prim proces castigat la Judecatorie, acum, si magistratii Tribunalului i-au dat dreptate ... citeste toata stirea