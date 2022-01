Pasajul Socola, largit la 5 benzi: se pregateste licitatia

Primaria pregateste lansarea licitatiei pentru modernizarea pasajului Socola. Potrivit purtatorului de cuvant al municipalitatii, Sebastian Buraga, procedura va fi organizata in cursul acestui an. Pana atunci, Primaria a emis o autorizatie de construire pentru reparatii capitale la infrastructura pasajului. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobati vara trecuta in Consiliul Local (CL), investitia fiind estimata la 38 milioane lei."Proiectul este depus spre finantare in ... citeste toata stirea