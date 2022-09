Pasarela "Octav Bancila" , decorata de artisti plastici

Pasarela "Octav Bancila" devine un punct de referinta pe harta artei stradale din Romania. 500 de metri patrati sunt pictati frenetic in aceste zile de artisti din Iasi, Bucuresti sau Piatra Neamt, avand ca discipoli elevi de la Liceul de Arta "Octav Bancila", in coordonarea celui cunoscut ca Harcea Pacea. Picturile, pe care le-am surprins in fapt de seara, sunt inspirate din opera pictorului al carui chip este imortalizat pe unul din pilonii deschiderii principale. Pentru a ... citeste toata stirea