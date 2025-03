Pascanenii, solidari cu bebelusul salvat din toaleta

Bebelusul salvat de la moarte dupa ce a fost aruncat intr-o toaleta imediat dupa ce a fost nascut primeste ingrijire in Spitalul Municipal Pascani, iar comunitatea s-a mobilizat pentru a-l sprijini.Bebelusul, al carui nume este Marian-Ilie, se afla acum in stare stabila in Sectia de Neonatologie a spitalului din Pascani. "Copilul, care a fost abandonat imediat dupa nastere, a primit ingrijiri medicale imediate, fiind salvat de echipa de medici si asistenti ai spitalului. In prezent starea ... citește toată știrea