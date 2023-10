Entuziasti din zona Moldovei vin in acest weekend, la Iulius Mall Iasi, pentru a-si demonstra abilitatile si viteza de reactie intr-o competitie de speedcubing. Rezolvarea cubului Rubik cu o singura mana, a piramidei Rubik sau a puzzle-ului cu 12 fete sunt cateva dintre probe.Sambata, 14 octombrie 2023, de la ora 10.00, la etajul 1 din Iulius Mall, va avea loc Iasi Cubing, concurs de rezolvare a cubului Rubik in viteza. Evenimentul aduce in acelasi loc 45 de concurenti iscusiti in rezolvarea ... citeste toata stirea