Vremea se va incalzi in mare parte din tara, temperaturile maxime ajungand la 28 de grade in unele zone, in timp ce la munte temperaturile minime vor scadea pana aproape de pragul de inghet, reiese din prognoza meteo publicata luni de ANM pentru intervalul 9-22 octombrie.In Moldova, in primele doua zile ale intervalului, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, cu o medie a valorilor termice diurne de 13 - 14 grade si de 2 - 5 grade pentru valorile nocturne. Incalzirea estimata pentru ... citeste toata stirea