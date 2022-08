Patania de pomina a unui iesean cu un Mercedes cumparat din Germania. Nici judecatorii nu-i dau de capat

Un iesean si-a trimis un cunoscut in Germania pentru a-i aduce de acolo o masina care ii placuse. Banii au fost platiti, dar marfa s-a dovedit in final a nu corespunde gusturilor cumparatorului. Urmarea a fost un proces in care acesta si-a cerut banii inapoi de la intermediar. Ce au decis judecatorii?I.L. vazuse pe internet un automobil Mercedes Benz ML la mana a doua, scos la vanzare de un cetatean german. A apelat la serviciile lui M.T., care se ocupa in mod obisnuit cu aducerea in tara a ... citeste toata stirea