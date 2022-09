Patania unui sofer care a facut accident chiar in ziua cand si-a cumparat masina

Un sofer a avut ghinionul sa sufere un accident cu noul sau autoturism in chiar ziua achizitiei. Ca lucrurile sa mearga prost pana la capat, firma de asigurari a refuzat sa achite reparatiile, sustinand ca accidentul nu putea avea loc in maniera descrisa de sofer. Dupa doi ani, ghinionistul a reusit sa convinga doar prima instanta ca are dreptate.Conform plangerii sale, Claudiu P. si-a cumparat o Skoda Octavia pe 25 august 2020, in jurul orei 11.00, din Sibiu. S-a urcat la volan, cu gandul de ... citeste toata stirea