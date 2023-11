Si in acest weekend prelungit ti-am pregatit surprize de iarna pe care nu trebuie sa le ratezi! Patinoarul Palas Ice se deschide si odata cu el dam startul celui mai vesel sezon din an. Vino impreuna cu familia sau prietenii si exersati-va cele mai bune miscari pe gheata!Joi, 30 noiembrie 2023, Palas Ice se va deschide, iar in acest an lansam si platforma de unde poti sa iti achizitionezi bilete online. Daca vrei sa testezi gheata in ziua inaugurarii, te asteptam incepand cu ora 12.00, in ... citeste toata stirea