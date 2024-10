Patricia Cires, cetatean de onoare al municipiului Iasi

Canotoarea Patricia Cires, de la CSM Iasi, singura sportiva care a reprezentat Iasiul la Jocurile Olimpice de la Paris, continua sa primeasca aprecieri la finalul celui mai bun al carierei. La scurt timp dupa ce a fost desemnata cetatean de onoare al Judetului Iasi, canotoarea in varsta de 22 de ani a primit aceeasi distinctie si din partea municipalitatii iesene.Canotoarea in varsta de doar 22 de ani urmeaza sa primeasca distinctia pana la sfarsitul anului, in cadrul unei ceremonii. ... citește toată știrea