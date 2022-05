Patrimoniul funerar al Iasului, in pericol! Studiu de caz: Cimitirul Eternitatea- 24 de hectare de locuri de veci si monumente, pazite de un singur om

Zeci de hectare de locuri de veci si sute de monumente istorice sunt pazite la Iasi de o mana de pensionari. In disperare de cauza, pentru a acoperi minima norma de paznici, administratia cimitirelor a apelat la personal din sursa interna sau fara atestate de paza. Eficienta noii structuri de paza este zero. Obositi, grasi, in varsta, fara pregatire fizica, paznicii cimitirelor din Iasi mai mult bantuie printre morminte decat le pazesc. Nu exista patrula de interventie , echipamente de ... citeste toata stirea