Patron de firma beat mort, cu 3,3 "la mie" in sange, a avariat doua masini si a ranit o soferita: a intrat pe rosu la Moara de Foc

Baut pana aproape de coma alcoolica, un sofer a provocat un accident in lant la Moara de Foc. Iertat deja dupa o fapta similara, de aceasta data judecatorii au decis sa-l trimita dupa gratii. Acum isi incearca ultima sansa in fata Curtii de Apel.Gheorghe Tomescu fusese aproape de o condamnare pentru incalcarea regimului circulatiei rutiere in toamna anului 2022, dupa ce condusese cu o alcoolemie de 1,25‰ in sange. La data respectiva, magistratii Judecatoriei stabilisera in sarcina lui ... citește toată știrea