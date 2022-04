Patron iesean: "Lucratorii ucraineni din domeniul serviciilor sunt foarte buni profesionisti"

Ucrainenii refugiati care au ales sa ramana in Iasi incep sa-si caute loc de munca. Oferte exista, dar cele mai mari sanse le au vorbitorii de limba engleza sau romana, care sunt extrem de putini.La Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortelor de Munca (AJOFM), pana in prezent s-au inscris opt angajatori ce cauta ucraineni, care au o oferta destul de diversificata, in toate domeniile de activitate. Mai exact, sunt 85 locuri de munca vacante destinate cetatenilor ucraineni, de la ajutori de ... citeste toata stirea