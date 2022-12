Patronii burgeriilor Vivo pun in pericol vietile clientilor! Patru ani de functionare fara autorizatie ISU

Clienti pusi in pericol la burgeria Vivo! Autoritatile tin de sase la ilegalitati. Mai multe nereguli de care se fac vinovati administratorii burgeriei Vivo din Iasi, au fost ascunse in mod voluntar de catre institutiile statului. Coruptie sau comenzi politice de a se ascunde mizeria din aceasta spelunca a carei reclama de top inseala aparentele? Neregulile multiple au fost sanctionate de inspectorii OPC o singura data in cei cativa ani de activitate a burgeriei, in timp ce sefii ISU au inchis ... citeste toata stirea