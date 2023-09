Un evazionist a scapat de pedeapsa gratie Curtii Constitutionale. Pana sa fie condamnat pentru ca inscrisese in contabilitatea firmei achizitii fictive de peste doua milioane euro, raspunderea penala pentru fapte s-a prescris. Teoretic, prejudiciul produs bugetului de stat ar mai putea fi recuperat, pe cale civila.Patron cu doar cinci clase absolvite, Dragos Stanescu fusese condamnat in primavara anului trecut la 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. In mai 2012, el atestase in ... citeste toata stirea