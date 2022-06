Patronul Taxi RVR scapa de puscarie. Acuzatiile: jaf si amenintare cu bardita. Va munci in folosul comunitatii

Patronul Taxi RVR a scapat de puscarie, dupa ce fusese acuzat ca si-a jefuit un angajat si a amenintat ca-i taie mana cu bardita. Radu Norocea a fost condamnat in prima instanta la inchisoare cu executarea in regim de detentie. A reusit sa-i induplece insa pe magistratii Curtii de Apel, care au optat pentru o pedeapsa cu suspendare.Radu Norocea a fost acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie, pentru talharie calificata, dupa un incident petrecut in noaptea de 20/21 mai 2018. ... citeste toata stirea