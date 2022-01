Patru ani dupa gratii, dupa o bataie fara motiv la crasma

Agresorul, in varsta de sub 20 de ani, a sarit cu cutitul la un baiat de la masa vecina fara niciun motiv aparentUn iesean a sarbatorit ziua de Sf. Gheorghe cu un cutit in mana. Ametit de bautura, si-a atacat fara motiv un consatean. Loviturile de cutit au vizat inima, dar victima a avut zile. In prima instanta, judecatorii i-au aplicat o pedeapsa situata chiar sub minimul legal, dar agresorul tot nu a fost multumit. Nu au fost multumiti nici procurorii, care au facut si ei apel. Dupa ... citeste toata stirea