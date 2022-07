Patru barbati, retinuti dupa ce au furat gresie si marmura de la o firma din Iasi

La data de 09 iulie a.c., politistii Sectiei nr. 4 Politie Iasi au efectuat o perchezitie domiciliara, pe raza orasului Podu Iloaiei, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii furt calificat.Cele 4 persoane banuite de comiterea faptei au fost retinute si introduse in Arest.Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in noaptea de 05/06 iulie a.c., patru barbati ar fi patruns prin efractie, intr-o hala metalica a ... citeste toata stirea